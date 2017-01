VEREADOR TENTA AGREDIR CIDADÃO NA CÂMARA DE VEREADORES

Um clima tenso e propenso ao cometimento de um ato nada aceitável pela sociedade. Assim pode ser definida a tentativa de agressão que o vereador Wladimir Corrêa protagonizou, hoje (13), em um dos corredores da sede da Câmara de Vereadores de Poço Fundo, contra um cidadão que estava lá para requerer uma lista de documentos para ocupar um cargo na entidade.

Nas imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal de Poço Fundo, nota-se claramente o momento em que o edil e o novo secretário de Desenvolvimento Humano da Prefeitura, Thiago dos Santos, entram na ala destinada às salas dos presidente, secretários e contabilidade e o exato instante em que o vereador parte para cima de Marcelo Ferreira, tentando empurrá-lo.

No mesmo instante, o presidente da Casa, Edésio Vasconcelos, que também estava local, interveio no confronto, assim como Thiago, que conteve Marcelo. Aparentando estar bastante nervoso, Wladimir alegou, segundo testemunhas, que o motivo da “abordagem” estaria relacionado a alguns comentários que Marcelo teria feito no perfil do vereador na rede social Facebook.

Após a “turma do deixa pra lá” apaziguar a situação, os envolvidos registraram Boletins de Ocorrência sobre o fato.

Mais detalhes do caso você confere na próxima edição do JPF.

Assista ao vídeo: