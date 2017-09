TRÂNSITO NOVAMENTE PARADO NA MG 179

O trânsito está novamente parado na MG 179, no setor compreendido entre a “Curva do Sinésio” e a “Reta da Limeira”, onde um incêndio de grandes proporções foi registrado no último dia 16 (sábado).

O motivo da interrupção do tráfego está atrelado a uma limpeza que funcionários do DEER -MG (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais) fazem no local.

Eles estão cortando o restante dos bambus que sobraram após o incêndio e, para isso, tiveram que interditar a pista. Ainda não há previsão de liberação do trecho.

A matéria completa sobre este fato e incêndio ocorrido no dia 16, você confere na próxima edição do JPF.