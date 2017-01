“TERROR DO MÃE RAINHA” É PRESO E POLICIA AGORA BUSCA COLABORAÇÃO DE VÍTIMAS

Uma ação da Policia Militar, em atendimento a uma ocorrência de dano, levou à captura do Fabiano da Silva Pedro, o “Biano” (na foto, sem camisa), no início da noite do último sábado (28), em pasto próximo ao bairro Mãe Rainha. O rapaz de 26 anos, conhecido por sua conduta violenta e por ser alvo de diversas denúncias com relatos que vão de roubos a destruição de patrimônio público e privado, ainda reagiu à prisão e chegou a causar lesão na mão de um dos militares envolvidos neste trabalho. Outro jovem, de 20 anos, que estava com ele. também foi detido. Um terceiro conseguiu fugir.

Fabiano era alvo de um mandado de prisão preventiva, solicitado e concedido após ele ter promovido recentemente, junto com comparsas, uma noite de terror na comunidade, destruindo diversos telhados com pedradas. Aliás, este tipo de ato delituoso, muitas vezes sem nenhuma motivação aparente, parece ser a preferência do jovem, e quando ele está nas ruas ninguém sabe quem será o próximo a ser agredido, ter a casa atingida ou o veículo danificado.

O grande problema é que boa parte da vítimas até chama a Policia Militar quando a situação fica mais séria, mas depois não comparece à Delegacia para prestar queixa ou reconhecê-lo como autor dos delitos cometidos. Como não existe crime sem vítima, não se pode manter alguém preso se os principais interessados em sua punição não fazem a sua parte, se apresentando e relatando fatos que possam levar a uma condenação efetiva. Neste caso, são várias as denúncias, mas poucas as queixas oficializadas. O Delegado Eder Neves, autor do pedido de prisão preventiva, acredita que agora, com o meliante atrás das grades, suas vítimas se sintam mais seguras em fazer isso.

Por isso, se você foi alvo deste rapaz em algum momento, seja por agressão, roubo, dano ao seu patrimônio ou ameaça, não deixe de procurar a Policia Civil para fazer a sua denúncia. Se não o fizer, não tem como reclamar se encontrá-lo novamente em breve no seu caminho, fazendo o que sempre tem feito: cometendo crimes e ainda rindo de suas vítimas e das autoridades.

QUER SABER MAIS? LIGUE 3283-1236