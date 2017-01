SITUAÇÃO RECORRENTE

No final da tarde de hoje (11), uma forte chuva caiu sobre o município de Poço Fundo e ocasionou diversos problemas.

Dentre os dissabores registrados, os piores foram as enchentes nos bairro Barra Grandee Barreiro, onde estradas foram tomadas pela água, e o “velho novo” alagamento na junção da Avenida José Soares Pinho com as Ruas Ferreira de Assis e Roberto Assi. Nem mesmo uma obra feita pela Prefeitura no ano passado e que prometia sanar o problema foi capaz de conter a força das águas, que invadiram vias e calçadas.

Mais detalhes sobre as chuvas em Poço Fundo você confere na próxima edição.