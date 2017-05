SECRETARIA DA SAÚDE REFORÇA CONVOCAÇÃO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Metas para alguns grupos de risco ainda não foram alcançadas

No último dia 13 (sábado), todo o Brasil se movimentou no Dia “D” de Vacinação Contra a Gripe. Os números alcançados até o momento ainda não são motivos para comemoração, já que, em Poço Fundo, em Minas e no país, as metas deste ano estão longe de serem batidas. Este fato está fazendo com que a Secretaria Municipal de Saúde reforce, através de redes sociais e órgãos de imprensa, a convocação aos grupos de risco, com o objetivo de fazê-los comparecer ao Posto de Saúde.

Num balanço feito até o último dia 17 (quarta-feira), um dado preocupante. Do total de crianças de 0 a 5 anos existentes em Poço Fundo, menos de 50% tinham sido levadas pelos pais aos pontos de imunização. Das outras faixas, apenas as mulheres que acabaram de se tornar mães ultrapassaram a meta prevista (confira a tabela).

Horário extra

A Campanha de Vacinação Contra a Gripe continua até o dia 26 e, para atender às pessoas que afirmam não poder comparecer ao posto por causa do trabalho, no dia 25 (quinta-feira), o horário de atendimento será ampliado. A Sala de Vacinação do Centro de Saúde de Poço Fundo (próximo à Escola São Marcos) ficará aberta até às 19 horas.

Boatos prejudiciais

Um dos fatores para o baixo índice alcançado é a disseminação de boatos contra a proteção.

Segundo Karine Pereira, responsável pelo Setor de Imunização do Centro de Saúde, algumas pessoas, principalmente mães de crianças nas faixas de risco, deixam de comparecer ao posto por “ouvirem falar” que a vacina provoca reações adversas, dentre elas a própria gripe. Por isso, ela faz um alerta. “Em períodos mais frios do ano aumenta o número de cidadãos doentes, e essa época coincide com a imunização. Talvez, esta seja a causa para que muitos atribuam erroneamente o resfriado à vacinação, o que é um equívoco. A gripe gera diversas complicações em idosos, gestantes, crianças, mulheres em estado de pós-parto, pessoas com problemas cardíacos, diabéticos, entre outros. Devido a isso que os pacientes têm que receber a vacina, bastante segura e fabricada de vírus morto, não podendo causar ‘resfriados’. Vale lembrar que somente não serão imunizados os cidadãos com alergia grave a ovo, crianças menores de seis meses e quem estiver com febre e diarreia”.