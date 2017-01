RESIDÊNCIAS DA RUA ETELVINA SOFREM COM RETORNO DE ESGOTO

Demorou para que a chuva voltasse a cair com a força habitual em Poço Fundo, e moradores de alguns pontos que antes apresentavam diversos problemas com alagamentos não tem, até o momento, relatados dissabores. No entanto, como nem tudo é perfeito, os primeiros transtornos já começaram a aparecer em outros locais, como no último setor da rua Etelvina de Oliveira, no bairro São José (Canto). Lá, pelo menos duas residências tem sofrido, desde os últimos dias do ano passado, com a invasão de água contaminada por esgoto, que retornam pelas tubulações das moradias.

Nesta segunda-feira (9), duas moradores da casa de número 23 entraram em contato com nossa reportagem. Elas nos mostraram as terríveis condições em que ficam o banheiro e outros cômodos durante a chuva. De acordo com as reclamantes, a casa da frente, de número 28, também enfrenta o mesmo sufoco quando a tormenta fica mais forte. “A água sobe com força tanto da rua como dos ralos de banheiros e de tanques. O mau cheiro fica insuportável”, disse uma delas.

Ainda segundo as moradoras, foi solicitada a intervenção da Prefeitura para a solução do problema, mas as visitas de funcionários ao local teriam rendido apenas a informação de que quem teria que arcar com ações para acabar com o retorno seriam elas. Explicações do porque a sujeira retorna do esgoto em dias de chuva, não foram dadas. Vale relatar que outras moradias não são atingidas, apenas estas duas, que ficam bem no meio deste pedaço da via.

Como a visita à rua e à residência das reclamantes se deu num horário em que o expediente da Prefeitura já havia se encerrado, entraremos em contato com a Secretaria de Obras nesta terça-feira, para obter uma posição quanto ao problema.

Veja abaixo a rua onde ocorre o problema e como fica o banheiro da casa que solicitou nossa visita: