RECADASTRAMENTO ESCOLAR COMEÇA NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

Começa no próximo dia 12 (segunda-feira) e o Cadastramento Escolar do Ensino Fundamental da Rede Pública. O benefício é destinado a crianças com 6 anos ou que vão completar essa idade até 30 de junho do ano que vem, a candidatos ao curso de EJA (Educação de Jovens e Adultos) – Ensino Fundamental e alunos vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares.

E, este ano, tem novidade: o cadastramento poderá ser feito via internet, através do endereço www.educacao.mg.gov.br (também para a Educação Especial).

Caso você não tenha acesso à internet, basta procurar a Secretaria Municipal de Educação e fazer a inscrição de seu filho.

No dia matrícula, é necessário levar os seguintes documentos (originais e cópias) para a escola:

– Certidão de nascimento do candidato;

– Conta de luz recente;

– Comprovante de escolaridade para alunos transferidos de escolas particulares ou jovens que desejam retornar aos estudos.

O recadastramento será feito até o dia 23 de junho e não haverá prorrogação no prazo estipulado.