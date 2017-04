PROFESSORES DECIDEM MANTER A GREVE

Os professores das escolas estaduais de Poço Fundo, Dr. Lélio de Almeida, José Bonifácio e São Marcos, decidiram manter a greve, após reunião realizada na manhã de hoje (21), no Coreto da Praça São Francisco. O movimento começou no último dia 15 (quarta-feira), quando todos aderiram ao Dia Nacional de Luta Contra a Reforma da Previdência, desencadeado pelos professores da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. A paralisação será mantida até o dia 28 (terça-feira), quando será votada a PEC 287 (Reforma da Previdência). Consequentemente, as aulas nos estabelecimentos citados ficam suspensas até a referida data.

No encontro também ficou decidido que será realizada uma passeata, seguida de ato público, no dia 24 (sexta-feira), a partir das 9 horas, com concentração em frente ao Fórum.

Depois, os presentes participarão de nova assembleia para definir o cronograma de semana que vem.

Mais detalhes oriundos da greve você confere na próxima edição do JPF.