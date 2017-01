PRAÇA DA PREFEITURA TEM PLANTIO DE ÁRVORES SUBSTITUTAS

Como informado previamente à nossa reportagem pelo Secretário de Meio Ambiente Leonardo Frederico, a Prefeitura de Poço Fundo promoveu, na tarde desta quinta-feira (12), o plantio das árvores que irão substituir as grandes Flamboyants erradicadas na manhã do mesmo dia na Praça Tancredo Neves. O corte e as podas radicais chegaram a causar polêmica, especialmente pela discordância do Presidente da Câmara, mas segundo o secretário a ação era necessária por conta do risco que corriam crianças e frequentadores da área e também pela destruição causada no calçamento pelas grandes raízes das plantas.

No lugar das Flamboyants, agora o jardim terá Magnólias, árvores de pequeno porte e que possuem, segundo Leonardo, raízes bem menos agressivas.

Continuamos acompanhando o caso.

Foto: Prefeitura de Poço Fundo