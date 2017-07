POLÍCIA PRENDE BANDIDOS QUE ASSALTARAM POSTO DE GASOLINA NO PAIOLINHO

Três bandidos foram detidos pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (27), após assaltarem um posto de gasolina no Distrito de Paiolinho. O grupo, que era formado por cinco meliantes, subtraiu R$ 1 mil do caixa do estabelecimento e ainda efetuou disparos de arma de fogo antes de escapar.

Depois da fuga, um cerco-bloqueio foi montado por guarnições da PM de Poço Fundo, São João da Mata, Carvalhópolis, Silvianópolis, Machado e Turvolândia, além do apoio de uma equipe da Polícia Civil gimirinense.

Na busca pelos bandidos, uma viatura capotou, mas três deles acabaram sendo interceptados nas proximidades de Turvolândia. Os demais conseguiram evadir. Com os rapazes estava o dinheiro levado do posto de gasolina e dois revólveres.

Todos os suspeitos foram detidos e encaminhados à autoridade de plantão.

