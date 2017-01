POLICIA CIVIL REALIZA “OPERAÇÃO GUARDIÃ”

A Policia Civil desencadeou, na manhã desta sexta-feira (16), uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes em Poço Fundo. 30 policiais participaram dos trabalhos, no cumprimento de pelo menos 10 mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos de envolvimento com a venda de drogas na cidade.

Numa das residências, foi encontrado algo no mínimo nojento: uma bandeja com o que parece ser maconha misturada com esterco de gado, além de potes com o que pode ser sementes da erva e até uma muda. No geral da operação, também foram apreendidos produtos para uso de crack, objetos provavelmente oriundos de furto e dinheiro.

Os trabalhos continuam, e você terá detalhes em nossa edição de amanhã do Jornal de Poço Fundo.