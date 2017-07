Neste domingo (16), Poço Fundo está sediando a sua segunda edição do Encontro de Carros Antigos. O evento acontece na Praça José Caetano Neves, no bairro Nova Gimirim, e conta com a presença de diversos antigomobilistas, que expõem seus veículos no local.

Além disso, o acontecimento ainda conta com uma Feira de Artesanato é um Exposição de Fotos Antigas.

A cobertura completa do evento, que vai até às 17 horas, você confere na próxima edição do JPF.