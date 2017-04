POÇO FUNDO GANHA NOVO PROJETO DE JIU-JITSU

Na tarde de ontem (8), foi lançado oficialmente o projeto social “Jiu-jitsu Para Todos”, liderado pelo professor Gledison Barbaroti.

A iniciativa começou a ganhar força através de uma proposta apresentada pelo vereador Glauco Ferreira, que solicitava a concessão de uso do espaço inferior situado na sede do Legislativo para abrigar o plano, devido à falta de lugar para receber as aulas do mesmo.

As atividades e aulas são abertas a toda a população.

Mais detalhes e a cobertura completa da aula inaugural do Jiu-jitsu para todos você confere na próxima edição do JPF.