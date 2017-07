POÇO FUNDO ESTREIA AMANHÃ NA COPA UNIÃO DE FUTEBOL

A equipe de Poço Fundo estreia, amanhã (23), na segunda edição da Copa União dos Municípios. O campeonato é uma realização da Liga Desportiva de Silvianópolis.

O duelo inicial, válido pelo Grupo A, será contra Machado, às 15 horas, no Estádio Walter Mattos Reis. No outro confronto da chave, São João da Boa Vista recebe Silvianópolis.

Amanhã também serão iniciadas as disputas do Grupo B, composto pelas equipes de Carvalhópolis, Cordislândia, Espírito Santo do Dourado e São João da Mata.

Na primeira fase, os times se enfrentam no sistema de turno e returno, classificando os dois primeiros de cada chave para as semifinais. Depois, os melhores decidem o título.

Os resultados da equipe de Poço Fundo e a cobertura completa da competição você acompanha nas próximas edições impressas do JPF.

