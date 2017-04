POÇO FUNDO COMEMORA 147 ANOS

Poço Fundo completa 147 anos de sua emancipação política. E, para comemorar, as escolas municipais, estaduais e particular promoveram, em parceria com a Prefeitura, na manhã desta sexta-feira (31), as primeiras celebrações com exposições, desfiles, apresentações musicais e protestos de professores na Avenida Doutor Lélio de Almeida.

Para continuar as festividades, no dia 2 (domingo), data oficial do Aniversário da Cidade, a equipe Mountain Bike Poço Fundo, com o apoio do Executivo, promoverá o 3º Trilhão das Montanhas, com concentração a partir das 7 horas e partida às 7h30, na Praça José Caetano Neves. As inscrições poderão ser feitas no local, com um quilo de alimento não perecível ou R$ 15.

A cobertura completa dos fatos e imagens exclusivas você confere na próxima edição do JPF.