POÇO-FUNDENSES ADEREM À GREVE GERAL

Centenas de poço-fundenses, dentre agricultores, profissionais da Educação, servidores municipais e políticos, promovem, hoje (28), na Praça José Caetano Neves, uma grande manifestação em apoio à Greve Geral que ocorre em diversas regiões do país. O movimento tem como principal objetivo fazer um protesto contra a Reforma da Previdência. Dentre as atividades estão discursos dos representantes de cada classe trabalhista e uma carreata pela cidade, com carros, motos e tratores. De acordo com os organizadores, cerca de mil pessoas participam do ato. Para a Polícia Militar, que acompanha a manifestação, o número de protestantes é de aproximadamente quinhentos cidadãos. A Greve Geral acontece em vários municípios brasileiros. Na região, Poço Fundo é a única cidade a mobilizar um grande número de pessoas durante o ato.

A cobertura completa da manifestação você confere na próxima edição do JPF.