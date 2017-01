PM PRENDE SUSPEITO DE TRÁFICO NO BAIRRO MÃE RAINHA

A Policia Militar de Poço Fundo prendeu, na tarde desta quinta-feira (12), um homem por suspeita de tráfico de drogas no bairro Mãe Rainha. Os militares atendiam à denuncia de que dois individuos vendiam entorpecentes num ponto da comunidade, e quando chegaram ao local a dupla fugiu. No entanto, um suspeito de 38 anos foi abordado dentro de uma casa abandonada, e na parede desta havia um pacote com maconha. Dois celulares também foram apreendidos na moradia.

O homem e o material foram encaminhados à Delegacia de Poço Fundo.