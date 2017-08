PM PRENDE CASAL ESTELIONATÁRIO

A Polícia Militar de Poço Fundo prendeu, na tarde desta quinta-feira (17), um casal de Bandeira do Sul que tentava aplicar golpes com cheques clonados no comércio local.

A Guarnição conseguiu chegar aos estelionatários após diversas denúncias feitas por empresários gimirinenses.

Com a dupla havia um cheque de R$ 600, falsificado.

A motocicleta que eles estavam também acabou sendo apreendida.

Os detalhes e a matéria completa sobre este caso você confere na próxima edição do JPF, que será publicada no sábado (19).