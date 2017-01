Dois jovens foram presos pela equipe do Tático Móvel de Machado na tarde desta quarta-feira (21), quando seguiam para Poço Fundo com crack e cocaína. Um dos rapazes já é bem conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico.

A descoberta da droga e a detenção se deu após abordagem a um táxi que a dupla havia contratado para fazer a viagem, de Paraguaçu até o município gimirinense.

Os detalhes em breve nas edições impressas do grupo JPF.