PEDREIRO SOFRE QUEDA E É RESGATADO PELO HELICÓPTERO DO SAMU

O pedreiro Francisco Donizete Alves (61 anos), mais conhecido como Zetinho, sofreu um grave acidente na tarde desta quarta-feira (23), enquanto fazia reparos em uma residência da Rua Floriano Peixoto, no bairro Ortocaldas.

Segundo as primeiras informações colhidas pela reportagem do JPF, o profissional liberal caiu de uma escada quando se preparava para subir no telhado de uma residência para trocar a bóia de uma caixa d’água e bateu a cabeça no chão.

Devido aos ferimentos e ao estado grave, ele foi socorrido até o Hospital de Gimirim, onde a equipe da unidade de saúde acionou o helicóptero Arcanjo do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) e do Corpo de Bombeiros para removê-lo a outro centro da região.

O Jornal de Poço Fundo continua acompanhando o caso e mais detalhes serão repassados na próxima edição impressa.