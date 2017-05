No último dia 18 de abril (sábado), foi promovida a entrega do prêmio “Melhores do Ano – Troféu Pé de Chopp”. Os homenageados foram escolhidos através de pesquisa pública feita na cidade. A solenidade, realizada na própria casa noturna, contou com a presença de amigos e familiares dos vencedores, que se divertiram a noite inteira em um delicioso coquetel, animado ao som do grupo MPB Trio. Confira quem foram os indicados: