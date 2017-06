PAIOLINHO SAGRA-SE CAMPEÃO DO MUNICIPAL 2017

A equipe do Independente, do Paiolinho, sagrou-se campeã do Municipal 2017, na tarde deste domingo (4), no Estádio Gesner Ferreira (Campo da Liga), após derrotar o time da Cachoeirinha. Com o placar de 1 x 0, construído no início do primeiro tempo, o esquadrão do Distrito levantou a taça mais uma vez, reafirmando a sua força no futebol poço-fundense.

O Campeonato Municipal de Futebol de Poço Fundo foi promovido pela Prefeitura, via Secretaria de Desenvolvimento Humano (Diretoria de Esporte e Lazer), em parceria com a Liga Esportiva Gimirinense e comunidades rurais.

Na próxima edição do JPF, você confere a cobertura completa deste confronto.