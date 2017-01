Uma Honda CG Titan, cor azul, placa GVY – 4586, foi furtada há pouco no bairro Nova Poço Fundo.

Segundo informações preliminares repassadas por testemunhas, os autores (um negro, vestindo camiseta branca e bermuda e boné pretos, e um branco, trajando camiseta vermelha) estavam em uma Honda CG Titan preta e fugiram rumo ao bairro Piedade.

A Polícia Militar foi comunicada do fato e está em rastreamento tentando localizar os autores do crime. Qualquer notícia pode ser repassada via 190.