MORRE “ZÉ DE ASSIS”

Faleceu, na manhã deste sábado (1º), emVarginha, o poço-fundense José de Assis Ferreira, o “Zé de Assis”.

Segundo informações colhidas pela reportagem do JPF, José de Assis morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória nas proximidades do Hospital Bom Pastor, onde tinha ido levar documentos à referida Unidade de Saúde para que benefícios do programa Pró-Vida fossem revertidos ao município.

Ainda conforme relatos, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) foi acionado e tentou reanimar José de Assis, que não resistiu e veio a óbito.

José de Assis era muito conhecido em Poço Fundo por suas atuações junto à sociedade, sendo muito requisitado para fazer cerimoniais de festas e eventos particulares. Na década de 1970, também como repórter na cidade. Atualmente, era um dos líderes do Terço dos Homens e um dos locutores do programa “A Voz da Paróquia”, transmitido pela Gimirim FM.

As despedidas acontecem no Velório Municipal e o sepultamento se dará no Cemitério de Poço Fundo, às 18 horas.

José de Assis deixa a esposa Maria Aparecida (Cida) e as filhas Carol e Maria Cecília.

Mais detalhes sobre a morte de José de Assis, você confere na próxima edição do JPF.