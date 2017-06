A cidade de Machado receberá dois grandes espetáculos na próxima semana. Promovidos pela empresa Clayton Nery Eventos, o show do comediante Pedro Manso, do Programa do Ratinho, e a apresentação do teatro “Masha e o Urso”, representação de um desenho de enorme sucesso entre o público infantil, acontecem no Auditório do CIC (Colégio Imaculada Conceição).

O primeiro evento será o de Pedro Manso, no dia 16 (sexta-feira), a partir das 20h30. Intitulada “Sacolão da risada”, a apresentação contará com diversos números, nos quais o artista imita renomadas celebridades brasileiras.

Já, no dia 17 (sábado), será a vez da garotada se divertir com “Masha e o Urso”. A encenação, que traz diversas passagens do famoso desenho infantil, está marcada para iniciar às 16 horas.

Os ingressos para os dois eventos estão sendo comercializados na sede do Jornal de Poço Fundo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3283-1575.

Garanta já o seu!