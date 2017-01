LOTÉRICA DE POÇO FUNDO PODE TER DONO CATARINENSE

Um lance oriundo do estado de Santa Catarina foi a maior oferta pela Unidade Simplificada de Loteria de Poço Fundo, em certame realizado no último dia 16 (sexta-feira), por meio de pregão eletrônico. O ganhador ofereceu R$ 1 mil a mais que um importante empresário gimirinense e pode ser o beneficiário da Permissão para explorar a atividade no município.

Segundo o que apurou nossa reportagem até o momento, o vencedor é um médico da cidade de Brusque (SC). Ele teria começado com uma proposta menor que a de seu principal concorrente, mas no leilão ambos ultrapassaram a cifra de R$ 290 mil pelo estabelecimento, com a dele sendo maior. A disputa foi encerrada por volta das 15h00, e agora o processo licitatório está na fase de habilitação e aceitabilidade da proposta.

Ainda não há informações quanto à data de início das atividades da nova lotérica, mas há esperança de que o novo espaço possa ser inaugurado ainda neste mês.