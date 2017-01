LAMA E ESGOTO

Moradores e comerciantes do início da avenida Antônio Batista de Carvalho, no bairro Mãe Rainha, há muito tempo literalmente tomaram birra de uma passagem elevada, que em princípio teria o objetivo de evitar acidentes na área mas na verdade tem é provocado um bocado de transtornos. Um dos principais problemas gerados é o acúmulo de águas de enxurradas, especialmente em dias de chuva, o que provoca danos no asfalto e causa muita sujeira nas calçadas e fachadas de estabelecimentos.

Até discussões acaloradas ocorrem constantemente. Motoristas que não tem a menor cerimônia e passar pelas poças e jogar água suja contra paredes e carros estacionados acabam por provocar a ira de pedestres e proprietários de estabelecimentos ou veículos, e a confusão está formada.

Neste sábado (17), para piorar, uma canalização de esgoto amanheceu entupida, e o resultado disso nem é preciso dizer de forma mais específica.

A reclamação do barro foi repassada nesta sexta-feira (16) para a funcionária Patrícia, da Secretaria de Obras, que prometeu encaminhá-la para a área responsável. Esperamos que também o outro dissabor seja resolvido em tempo hábil.