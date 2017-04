GREVE DOS PROFESSORES CONTINUA ATÉ QUARTA

Após uma carreata promovida pela cidade, na noite desta segunda-feira (27), os professores da Rede Estadual de Ensino de Poço Fundo resolveram continuar a greve em protesto à Reforma da Previdência.

De acordo com informações colhidas junto ao comando do movimento, uma nova assembleia será promovida na quarta-feira (29), na Praça São Francisco, data em que não haverá aulas (conforme previsto) e na qual todos irão decidir se continuam com a paralisação ou se retomam suas atividades.

Novidades serão repassadas aqui, no site do JPF.