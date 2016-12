FERIADO MAL DIVULGADO CONFUNDE POÇO-FUNDENSES

O Feriado Municipal da Imaculada Conceição, mesmo existente há alguns anos em Poço Fundo, ainda confunde a população da cidade pela pouca divulgação. Sem saber da existência do decreto, existente desde a segunda gestão de Beto Gouvêa, muita gente está dando com a cara na porta de estabelecimentos públicos e privados, sem funcionamento tanto pela data comemorativa como pelo fato deste dia ser considerado santo pela Igreja Católica.

Todos os órgãos públicos, como delegacia, fórum, bancos, correios e a própria Prefeitura estão fechados. Na área privada, algumas lojas e açougues abriram, mas boa parte do comércio, como a maioria dos supermercados, por exemplo, não está em atividade. As farmácias, no entanto, estão todas atendendo, e não apenas a que estaria de plantão.