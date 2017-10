FENÔMENO LUNAR É REGISTRADO NO CÉU DO SUL DE MINAS

A formação de um fenômeno chamado halo lunar foi registrado na noite deste domingo (1), no céu do Sul de Minas.

O círculo em volta da lua chamou a atenção de muitas pessoas e fez com que várias hipóteses fossem levantadas para o seu aparecimento, como a chegada do apocalipse ou o fim do mundo.

No entanto, ao fazer uma pesquisa minuciosa sobre o assunto, a equipe do JPF descobriu que o halo acontece quando nuvens de gelo atravessam em frente a lua e formam o círculo branco visto. O fenômeno é comum e pode se formar também ao redor do sol, refletindo um círculo com várias cores.

O anel de luz se forma a 5-10 quilômetros (3-6 milhas) na troposfera superior. A forma e a orientação particulares dos cristais são responsáveis para o tipo de halo observado. A luz é refletida e refratada pelos cristais de gelo e pode dividir-se em cores por causa da dispersão, semelhante ao arco-íris.

Para as antigas gerações, o fenômeno representa a chegada de temporais e foi responsável até pela criação de um ditado popular: “círculo longe, chuva perto”.