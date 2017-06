EX-JOGADOR DO CORINTHIANS VEM VISITAR A AVÓ NO HOSPITAL DE GIMIRIM

O exjogador do Corinthians e atual zagueiro do Porto, Felipe Monteiro (28 anos), está em Poço Fundo. A vinda do atleta à cidade tem um motivo especial: a avó dele, Maria Encarnação Malagoli (82), que reside em Turvolândia, está internada no Hospital de Gimirim, onde aguarda transferência para outra unidade de saúde da região, devido a alguns problemas cardíacos que enfrenta.

A avó de Felipe deu entrada no Hospital de Gimirim nesta segunda-feira (26). Então, o zagueiro, que está de férias do clube europeu, se deslocou até Poço Fundo para acompanhar o quadro de Maria Encarnação e, junto com a família, decidir o que fazer para tirá-la do quadro, que, antes era considerado preocupante, mas já se estabilizou.

Dezenas de crianças, ao saberem da presença do atleta no município, correram para a porta do Hospital de Gimirim para fazer fotos e pedir autógrafos a ele. O movimento chamou a atenção de quem passava pelo local.