ESPÍRITO SANTO DO DOURADO PROMOVE ENCONTRO DE JIU-JITSU

A Prefeitura e a Secretaria de Ação Social de Espírito Santo do Dourado, através do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), promoveram, na tarde deste sábado (29), o primeiro Encontro de Jiu-Jitsu do município.

A ação faz parte das atividades desenvolvidas por um projeto comandado pelo professor Gledison Barbaroti e que visa inserir crianças, jovens e adultos no referido esporte.

Durante o encontro, os alunos participaram de um grande treino, no qual trocaram experiências e fizeram breves combates.

Lutadores de Poço Fundo, Machado e São João da Bela Vista prestigiaram o acontecimento junto aos atletas daquela cidade.

A cobertura completa sobre o evento você confere na próxima edição do JPF.