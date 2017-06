ESCLARECENDO OS FATOS

No decorrer da semana passada, o assessor do deputado federal Luiz Fernando Faria, João Carlos de Lima (Carlinhos), procurou a Redação do JPF para fazer uma prestação de contas à sociedade poço-fundense. Durante a visita, o representante elencou as obras que o referido parlamentar destinou ao município, falou sobre as críticas que pessoas da cidade estão tecendo ao político e desabafou a respeito de alguns fatos ocorridos nos últimos dias.

No início da conversa, Carlinhos relembrou os recursos e benfeitorias que Luiz Fernando vem encaminhando a Poço Fundo, por meio de emendas parlamentares, desde 2005. “Aqui, sempre mantivemos políticos aliados e próximos à nossa equipe, e isso fez com que o deputado não medisse esforços para trazer obras e benefícios à comunidade gimirinense. E as provas disso são as liberações de verbas para a construção do novo trevo da cidade, que melhorou o fluxo e já evitou milhares de acidentes, para os recapeamentos das ruas Capitão Antônio Gonçalves, Ferreira de Assis e Etelvina de Oliveira, no Centro, e das avenidas Dr. Lélio de Almeida, também no Centro, Vereador Antônio Bastita de Carvalho, no Mãe Rainha, e José Soares Pinho, no Nova Gimirim, além do asfaltamento total da Avenida João Paulino da Costa, na Vila Guilherma. Na Saúde, Luiz Fernando tem sido um grande parceiro do município ao disponibilizar verbas para a ampliação do Centro de Saúde de Poço Fundo, situado perto da Escola Estadual São Marcos, e para a reforma do PSF São Sebastião, no Distrito do Paiolinho. Outro benefício destinado por ele nesse quesito foi o envio de uma ambulância para atender a comunidade. Isso sem esquecer as emendas parlamentares que o deputado fez e, através das quais, conseguiu a antena de celular do Paiolinho e a liberação de recursos para asfaltar o ‘Morro da Água Limpa’. Porém, este último benefício citado, tão importante para os produtores que vivem naquela região do município, acabou não sendo empenhado por falta de interesse de nossos atuais gestores, que parecem não pensar no bem coletivo, mas somente em difamar os adversários e deixar as ações boas para o povo perderem prazos para não darem os créditos àqueles que lutam por uma Poço Fundo melhor”.

Depois, o assessor afirmou que as críticas proferidas contra Luiz Fernando, em diversos meios de comunicação e em redes sociais, são fora do contexto e não refletem aquilo que realmente acontece. “Uma coisa é informar, a outra é denegrir. Não que todos tenham que ser coniventes com certos representantes ou correntes políticas. No entanto, as pessoas têm que saber discernir e reconhecer o que foi feito de bom e cobrar soluções para o que deu errado. E, em Poço Fundo, parece que isso não vem acontecendo devido a alguns grupos que tentam criar fatos e acabam divulgando inverdades. Um grande exemplo é a votação da Reforma Previdenciária, a qual o deputado Luiz Fernando se posicionou a favor por considerar que certos pontos beneficiam os trabalhadores, como a possibilidade de as férias serem divididas em três períodos por ano, dando mais flexibilidade para viagens e descansos, a isenção do imposto sindical, extinguindo a obrigação das pessoas de pagarem ‘gorjetas’ a instituições que só sugam seu suor e nada trazem de benéfico, a questão do recebimento do FGTS (Fundo de Garantia do Trabalhador Social) em caso de pedido de demissão e não ficando apenas à mercê de ser despedido para poder gozar de seus direitos, a participação de empregados nos lucros das empresas, dentre outras razões. Então, antes de falarmos as coisas e sairmos por aí acusando, é fundamental que façamos pesquisas e nos aprofundemos nos assuntos para não dizermos o que não sabemos. É claro que, como homem público, todo político está sujeito a cometer erros e, posteriormente, ter que pagar por eles. Porém, quando as coisas são feitas com seriedade e compromisso, tudo dá certo. Se for feito ao contrário, tudo tende a ser descoberto, como estamos vendo hoje na política poço-fundense, onde alguns cidadãos eleitos para representar o povo não aguentam pressões, se licenciam e ainda contrariam os próprios discursos ao serem denunciados por práticas irregulares. Enfim, antes de atirar pedras é preciso analisar aquilo que se faz para não correr o risco de ser traído pelas próprias atitudes”.

Ao encerrar a visita, Carlinhos fez uma revelação. “Posso confirmar que, hoje, temos vários planos para Poço Fundo. Eu, como filho da terra e assessor do deputado Luiz Fernando, ajudarei a nossa cidade a crescer e a receber os benefícios que forem necessários. Acredito que tudo aquilo que for obtido em prol deste município deva ser aceito pelos atuais gestores com muito carinho, pois, com a crise que estamos vivendo, o que conseguirmos chega para somar. Possuímos a meta de trabalhar pelo povo e para o povo”.

Confira alguns trabalhos feitos em Poço Fundo por meio do deputado Luiz Fernando Faria: