“DIVINO” VISITA POÇO FUNDO

Poço Fundo recebeu, no final da manhã desta sexta-feira (28), a ilustre visita de um dos monstros sagrados do futebol nacional. Ademir da Guia, o “Divino”, ídolo do Palmeiras nas décadas de 1960 e 1970, veio à cidade para conhecer as novas instalações da Torrefação Novo Milênio, onde está sendo produzido um café que leva o seu nome. O ex-jogador Elzo, que também já tem a sua marca, acompanhou o visitante e anunciou que, em breve, outros grandes nomes devem passar por aqui, dentre eles o “Patada Atômica” Rivelino, após aceitarem fazer parte deste projeto que une a qualidade do café poço-fundense, valorização dos grandes nomes do esporte e um importante trabalho social através do Instituto Elzo Túlio.

Detalhes sobre o evento na próxima edição do JPF.