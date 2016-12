DIA DE PENITÊNCIA

A sempre bela Via Sacra até o Cruzeiro de Poço Fundo teve mais uma vez grande participação de fiéis na manhã desta Sexta-feira (25), o dia da Paixão e Morte de Jesus. Centenas se reuniram na Igreja Matriz e de lá saíram para a tradicional caminhada. O clima ameno, por conta da leve chuva da madrugada, animou os participantes, que contaram, novamente, com o reforço de romeiros de Machado, a cada ano com maior presença na cerimônia.