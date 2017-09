O Dia da Independência foi comemorado na manhã deste 7 de setembro, em Poço Fundo, com um Desfile Cívico, abrilhantado pelas instituições de ensino e associações do município. A solenidade começou com o hasteamento de bandeiras em frente à Prefeitura. Em seguida, bandas e fanfarras se apresentaram ao público, saindo da Praça Tancredo Neves até a Avenida Doutor Lélio de Almeida.

A cobertura completa das festividades você confere na próxima edição do JPF.