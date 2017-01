CORTE DE ÁRVORES NA PRAÇA DA PREFEITURA GERA POLÊMICA

O corte de grandes Flamboyants na Praça Tancredo Neves, a pracinha da Prefeitura de Poço Fundo, acabou gerando talvez um dos primeiros atritos entre o Poder Executivo e vereadores da Oposição. O ex-prefeito e atual presidente da Câmara, Edésio Vasconcelos de Oliveira, ficou revoltado com a ação e foi um dos primeiros a reclamar. Ele afirma que os cortes, além de atingirem árvores históricas, também seriam ilegais.

A reportagem do JPF foi à Praça e, lá, encontrou o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Frederico, acompanhando os trabalhos. Ele informou que deu a autorização para as supressões e podas preventivas por razões de segurança e de estética. Além disso, garantiu que as árvores em questão seriam substituidas por outras de menor porte e raízes menos agressivas.

Os detalhes desta história você confere na próxima edição do JPF.