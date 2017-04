CONTATO RESTABELECIDO

A Polícia Militar de Poço Fundo informou, na tarde desta segunda-feira (3), que, após diversos pedidos feitos junto à operadora de telefonia responsável pela concessão e manutenção do número destinado a ligações de emergência e denúncias, o 190 está de volta. Anteriormente, todas as chamadas feitas ao referido número estavam caindo em Carvalhópolis, dificultando os acionamentos feitos por parte da população local. Com esta ação, agora, todos os poço-fundenses podem solicitar os trabalhos da PM normalmente, sem entreveros.