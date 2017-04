COMEÇOU A ETAPA MUNICIPAL DO JEMG

Foi iniciada, na noite desta segunda-feira (24), na quadra poliesportiva do PFTC (Poço Fundo Tênis Clube, a Etapa Municipal do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais). A competição conta com as participações das Escolas José Bonifácio, São Marcos e CEC (Centro Educacional Cooperar).

Na abertura, foi promovida uma grande festa, inclusive com acendimento de pira olímpica e apresentação musia. Em seguida, foram iniciados os duelos do Futsal Masculino – módulos I e II.

Os resultados e a cobertura completa da competição você confere na próxima edição do JPF.