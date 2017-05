O CEC (Centro Educacional Cooperar) promoverá, nos próximos dias 21 e 28 (domingo), o seu primeiro Simulado Aberto do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As provas, divididas em duas datas, seguirão os mesmos moldes do concurso realizado pelo MEC (Ministério da Educação) e serão ofertadas gratuitamente. Para participar, os estudantes deverão se matricular através da internet, pelo endereço: www.curso-objetivo.br. As avaliações serão aplicadas no próprio prédio do CEC.