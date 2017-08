CARRO SEM FREIO COLIDE CONTRA RESIDÊNCIA NO “CANTO”

Uma Fiat Elba destruiu parte de uma residência na Rua Marechal Deodoro, no bairro São José (Canto), no início da tarde deste domingo (27).

Segundo as primeiras informações colhidas pela reportagem do JPF, o carro perdeu o freio, bateu em Volkswagen Gol e colidiu contra o imóvel, que teve quase toda a estrutura destruída.

Após a batida, o automóvel pegou fogo, mas vizinhos da residência controlaram as chamas e acionaram a ambulância do Hospital de Gimirim para socorrer as seis vítimas do sinistro (quatro estavam no carro e duas dentro da casa).

A Polícia Militar foi acionada e efetua os serviços de praxe.

A cobertura completa deste caso, com imagens exclusivas, você confere na próxima edição do JPF.