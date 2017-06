Uma Volkswagen Brasília foi encontrada em chamas na Rua José Borges Filho, no bairro Nova Poço Fundo, na noite deste sábado (3).

Segundo informações preliminares colhidas pela reportagem do JPF, o carro subia pela referida via, quando começou a pegar fogo.

As causas reais do sinistro serão apuradas, e a Polícia Militar, juntamente com o caminhão-pipa da Prefeitura, socorreram a vítima (motorista) e controlaram a situação.

Mais detalhes você confere na próxima edição do JPF.