CARRO “DEPENADO” CHAMA A ATENÇÃO NA MG 179

Uma cena tem gerado muita curiosidade e questionamentos para quem passa pela rodovia MG 179 neste domingo (22). Nas proximidades do quilômetro 38 da via, área da conhecida “Curva do Sinésio”, um carro capotado é visto num dos acostamentos, com a frente quase na pista, mas o detalhe que mais chama a atenção é que ele está sem nenhuma das rodas e também, aparentemente, sem os vidros.

As primeiras tentativas de explicação são dadas por usuários do wathsapp. As afirmações são de que um casal teria sofrido o acidente quando voltava de Poço Fundo para Machado. Como consequência, uma jovem teria sido levada para o Pronto Atendimento de Machado, com lesões leves apesar da gravidade do sinistro, e o condutor teria ficado no local, retirando ele mesmo as rodas porque o veículo teria dado Perda Total.

Após publicada uma primeira versão desta nota, a irmã de um morador daquele setor entrou em contato conosco e informou que, na verdade, o veículo seguia de São João da Mata para Machado, e no acidente não houve feridos. O dono do automóvel teria ido ao local para tentar desvirá-lo, e resolveu retirar os pneus, que seriam de tala larga e alto valor, e também os vidros, pois não tem seguro opcional e temeu que tudo fosse roubado.

Melhor esta alternativa do que ter que noticiar prejuízo causado por larápios.