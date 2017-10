CÂMARA PROMOVE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE DEVERÁ DAR NOVOS RUMOS À QUESTÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO

A Câmara de Vereadores de Poço Fundo promoveu, no final da tarde desta segunda-feira (16), uma Audiência Pública sobre o tema “Proteção Animal”. A reunião contou com a presença de diversas pessoas e de integrantes da ONG (Organização Não-Governamental) Proteção Animal. Representantes das Associações Quatro Patas (Machado) e Anjos de Patas (Alfenas) também participaram do evento e expuseram suas lutas e conquistas perante o recorrente problema do abandono de cães e gatos nas cidades. Propostas para punir quem maltrata, solta ou extermina animais no município foram apresentadas e deverão compor um projeto de lei do Legislativo, que, posteriormente, poderá ser encaminhado ao Executivo para sanção.

