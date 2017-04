BARRO E MUITA IRRITAÇÃO

Barro, carros encravados e muita gente irritada. Este foi resultado ocasionado pela chuva que caiu na cidade ontem (12).

Dois setores considerados extremamente importantes na ligação cidade-zona rural, saídas para os bairros Barreiro e Piedade, ficaram totalmente intransitáveis devido a uma ação da Secretaria de Obras, que espalhou terra vermelha, e não cascalho, em pontos que necessitavam ser recuperados.

Porém, como o material não foi devidamente compactado e oferece riscos de dissabores em contato com bastante água, a chuva que caiu sobre o município só piorou a situação e provocou um caos nos lugares citados.

Diante dos entreveros, a reportagem do JPF foi conferir tudo de perto, no início da noite de ontem, e flagrou o secretário de Obras, Wladimir Corrêa, desencravando carros com um Toyota Bandeirante da Prefeitura na estrada que dá acesso ao bairro Piedade.

Além disso, a equipe ainda conversou com algumas pessoas, que se mostraram totalmente insatisfeitas com a situação. “Isso aí é um descaso com a gente que mora na roça. Fizeram uma ação mal planejada e agora está aí o resultado. Moro na Piedade e vou ter que dar a volta lá pelo asfalto, passando pelo Sinésio, para chegar em casa. É triste ver isso”, disse um motorista que passava perto da reportagem do JPF, perto da Ponte Azul.

Já para quem mora no Barreiro, o desvio teve que ser feito pela Barra Grande, aumentando, e muito, o percurso.

Na oportunidade, não foi possível obter uma justificativa do servidor municipal sobre o caso, mas o JPF continua acompanhando os fatos e mais novidades serão repassadas na próxima edição.