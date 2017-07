BANDIDOS TROCAM TIROS COM A POLÍCIA E SE EMBRENHAM EM MATA DO BAIRRO MORAIS

Quatro bandidos armados trocaram tiros com a Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Morais, durante a averiguação de uma denúncia. Os meliantes conseguiram escapar e se embrenharam em uma mata. Várias guarnições fazem cerco na referida região, em busca dos indivíduos.

Segundo informações obtidas pela reportagem do JPF, o confronto se deu após uma perseguição, na qual os meliantes bateram uma Fiat Strada que conduziam e que havia sido furtada em Machado, no último dia 23 (domingo). Na carroceria do utilitário também havia uma Honda Pop, tomada de assalto nesta manhã, nas proximidades do bairro Lavrinha.

Depois, os quatro elementos que estavam na caminhonete fugiram e entraram em uma mata. Um cerco-bloqueio está sendo feito por diversas guarnições na região.

Qualquer informação sobre o paradeiro dos bandidos pode ser repassada à PM via 190.

A cobertura completa do caso você confere na próxima edição do JPF.