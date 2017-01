BANDIDOS PROMOVEM ARRASTÃO EM BAR

Cinco jovens armados com facas promoveram um arrastão em um bar do bairro Nova Gimirim, na tarde deste domingo (8).

Segundo informações preliminares, os bandidos chegaram no estabelecimento, renderam os proprietários e clientes e fecharam as portas. Depois, pegaram celulares, dinheiro (tanto do caixa como da pessoas que lá estavam) e a chave de um Chevrolet Astra preto, placas HFE – 8120, de Poço Fundo, fugindo no mesmo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e faz rastreamento para tentar encontrar os autores do crime.

Informações sobre o paradeiro dos meliantes e do próprio automóvel, podem ser repassadas via 190 ou 181. Sua identidade será mantida em sigilo.