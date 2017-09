BANDIDO ATEA FOGO EM ESCRITÓRIO DE ESTACIONAMENTO DE CARROS

Um homem invadiu um estacionamento de carros situado na Rua Coronel José Paulino, no Centro, na madrugada deste domingo (3), e atearam fogo no escritório. Antes de destruir documentos, chaves de carro e todo o mobiliário, o meliante ainda roubou o dinheiro que estava guardado em um dos armários. As chamas foram controladas pelos familiares do proprietário da empresa.

Testemunhas relataram que o autor, alto e magro, estava em um Fiat Tempra de cor escura (preto ou azul).

A Polícia Militar foi acionada e já fez os primeiros levantamentos sobre os suspeitos, que estão sendo procurados.

Qualquer informação que ajude na resolução deste caso pode ser repassada via 190 ou 181. Sua identidade será mantida em sigilo.

