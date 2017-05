AUTORIDADES SE REÚNEM PARA DISCUTIR A SEGURANÇA VOLTADA AO HOMEM DO CAMPO

Através de uma ampla mobilização, as autoridades das regiões Sul e Sudoeste de Minas estão cada vez mais unidas para combater o crime e proporcionar segurança, principalmente a quem mora na zona rural. A iniciativa vem sendo desenvolvida por meio de um aplicativo que promove a integração da comunidade com a Polícia Militar, tornando mais ágil a identificação do local da ocorrência e a chegada da guarnição. O objetivo dos encontros e da adesão ao programa, executado pelo ConCafé (Consórcio Público para o Desenvolvimento do Café no Sul e Sudoeste de Minas), é montar uma rede bem ampla entre todas as cidades.

Sendo assim, no último dia 4 (quinta-feira), prefeitos, vereadores, autoridades de diversos setores, produtores rurais, Polícia Militar de toda a região e o deputado estadual Emidinho Madeira se reuniram no Centro de Excelência do Café, em Machado, para conhecer o “Programa de Propriedades Rurais Protegidas”. No evento, estavam representantes de diversas cidades, como Alfenas, Andradas, Boa Esperança, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Coqueiral, Campos Gerais, Divisa Nova, Elói Mendes, Fama, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Machado, Monsenhor Paulo, Nepomuceno, Paraguaçu, Poços de Caldas e Serrania.

De acordo com o deputado Emidinho Madeira, todos os municípios da região devem se unir para proteger sua população e aderir à implantação do sistema. “Temos que usar as novas tecnologias de forma integrada com a Polícia Militar. Estamos unindo todos os municípios da nossa região para tentar diminuir os índices de criminalidade, tanto na zona urbana como na rural. O encontro de Machado foi um sucesso muito grande. Agradeço ao professor Carlos Henrique Reinato, diretor do Instituto Federal, ao tenente coronel Frederico de Lima, da 18ª Região de Polícia Militar de Poços de Caldas, ao Tião Nara, presidente do ConCafé e prefeito de Carmo do Rio Claro, e ao prefeito de Machado, Julbert Morais, pelo engajamento junto ao projeto. É muito importante a presença de todos os prefeitos. Mesmo os que não estejam na lista e queiram participar, teremos o maior prazer em recebê-los. Esperamos que os próximos encontros tenham a mesma adesão”.

Ainda segundo o deputado, em sua cidade natal, Nova Resende, o sistema tem dado muito certo, tanto na área urbana, junto aos comerciantes, como na rural . “O bandido vai pensar duas vezes antes de invadir uma propriedade quando estivermos todos interligados. Nesse sistema, os produtores são identificados, têm seus dados gravados e repassados à central de informações da Polícia Militar, o que possibilita ações mais rápidas e eficientes. Além disso, eles recebem placas que vão identificar suas fazendas, tornando o processo bem objetivo”.

Dentre as autoridades locais presentes no evento estavam os vereadores Edésio Vasconcelos (presidente da Câmara), Osmar Santana (vice), a presidente da 168ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Maria das Graças Pereira, e o comandante do Quartel gimirinense, Luiz Marinho.