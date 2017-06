AUTOMÓVEIS COLIDEM FRONTALMENTE NA MG 179

Um Volkswagen Fusca e um Honda Fit colidiram frontalmente, no início da noite desta quarta-feira (14), na MG 179, nas proximidades do trevo de Carvalhópolis.

Segundo as informações preliminares colhidas pela reportagem do JPF no local do acidente (a única a comparecer por lá), o Fusca seguia sentido a Machado e o Fit vinha na mão contrária, quando bateram de frente.

Ainda de acordo com relatos, a falta de sinalização na pista (recém-recapeada) foi a causa do sinistro.

Nenhum dos motoristas ficou preso às ferragens, conforme divulgando nas redes sociais. Porém, ambos foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) e encaminhados à Santa Casa de Machado.

O condutor do Volkswagen sofreu diversos ferimentos, enquanto que o do Honda reclamava de dores no tórax.

Uma equipe da Polícia Militar de Machado controlou o trânsito e acionou a Polícia Rodoviária Estadual para efetuar os serviços de praxe.

A cobertura completa deste caso e imagens exclusivas você confere na próxima edição do JPF.